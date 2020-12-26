وزير التعليم العالي: وجدنا 5 طفرات في فيروس كورونا بمصر (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن ما أثير بشأن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، يعتبر متغيرًا جديدًا، مضيفا: "إحنا نخاف من السلالة الجديدة، منخافش من المتغير".





وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن المتغير عبارة عن طفرات تحدث في الفيروس، وهو أمر معروف وقد تحدث هذه الطفرات كل أسبوعين، موضحا أنه حدث تغير في تركيب البروتين في "شوكة" الفيروس.





وأضاف وزير التعليم العالي، أن 60% من المصابين بالفيروس في بريطانيا لا يعرفون هل سبب الإصابة عيب في سلوك الإنجليز، أم له علاقة بالتحور في طبيعة الفيروس، منوها بأن تغير الفيروس حتى الآن لم يسفر عن زيادة نسبة الوفيات، أو زيادة في حدة الإصابات.





ولفت إلى أن الأبحاث في مصر أثبتت حدوث 5 طفرات في بروتين الشوكة لفيروس كورونا بمصر، منوها بأن بعض العلماء يرون أن تحور فيروس كورونا هو بداية انتحاره، ليتحول فيروس موسمي.



