المفتي تعليقا على قضية سيدة الكرم: الحق لا علاقة له بالديانة (فيديو)
السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:48 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الشهادة وقول الحق لا علاق لهما بالديانة، وذلك في تعليقه على قضية السيدة سعاد ثابت المشهورة بقضية الكرم وتبرئة المتهمين في تلك القضية بعدما لم تجد شهود للشهادة معها فيما حدث.
وأضاف "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أنه في حقوق العباد يقول الله سبحانه وتعالى لمن طلبت منه الشهادة: "وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ".
وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتكمان الشهادة، ومسلك سيدنا محمد صل الله عليه وسلم يقول غير ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونًا عند يهودي.
وكشف أنه في الخلافة الراشدة كان ينتصر القاضي لغير المسلم على حساب المسلم ومنه على حساب الخليفة كما هو ثابت في بعض الوقائع، فنحن أمام ضمير وحق يراد أن يقرر فلا علاقه لكون المجني عليه مسلم أو لكون غير مسلم، فالحق يبنغي أن يؤدي وأن يشهد الحق بغض النظر عمن تشهد له أو تشهد عليه.
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