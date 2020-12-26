المفتي تعليقا على قضية سيدة الكرم: الحق لا علاقة له بالديانة (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الشهادة وقول الحق لا علاق لهما بالديانة، وذلك في تعليقه على قضية السيدة سعاد ثابت المشهورة بقضية الكرم وتبرئة المتهمين في تلك القضية بعدما لم تجد شهود للشهادة معها فيما حدث.





وأضاف "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أنه في حقوق العباد يقول الله سبحانه وتعالى لمن طلبت منه الشهادة: "وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ".





وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتكمان الشهادة، ومسلك سيدنا محمد صل الله عليه وسلم يقول غير ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونًا عند يهودي.



