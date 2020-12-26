المفتي تعليقا على قضية سيدة الكرم: الحق لا علاقة له بالديانة (فيديو)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:48 ص
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الشهادة وقول الحق لا علاق لهما بالديانة، وذلك في تعليقه على قضية السيدة سعاد ثابت المشهورة بقضية الكرم وتبرئة المتهمين في تلك القضية بعدما لم تجد شهود للشهادة معها فيما حدث.

وأضاف "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أنه في حقوق العباد يقول الله سبحانه وتعالى لمن طلبت منه الشهادة: "وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ".

وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتكمان الشهادة، ومسلك سيدنا محمد صل الله عليه وسلم يقول غير ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونًا عند يهودي.

وكشف أنه في الخلافة الراشدة كان ينتصر القاضي لغير المسلم على حساب المسلم ومنه على حساب الخليفة كما هو ثابت في بعض الوقائع، فنحن أمام ضمير وحق يراد أن يقرر فلا علاقه لكون المجني عليه مسلم أو لكون غير مسلم، فالحق يبنغي أن يؤدي وأن يشهد الحق بغض النظر عمن تشهد له أو تشهد عليه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شوقي علام سيدة الكرم بوابة الفجر المفتي الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

شبورة وأمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ ساعة الا ربع

تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من فرجاني ساسي بعد أزمته مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

موهبة الدوري المصري يكشف عن موقفه من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 5 ساعات

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل القفز و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 5 ساعات

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة الصعبة

منذ حوالي 8 ساعات

فرجاني ساسي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

علي جمعة: من يرى أن الرسول أُرسل للعرب فقط ليس مسلمًا

شوقي علام: المغالاة ليست مطلوبة حتى في الصدقات

شوقي علام: شهادة الرسول للجيش المصري ينبغي أن تدرس

مفتي الجمهورية: زكاة الفطر بعد صلاة العيد "صدقة"

تفسير رؤية النبي والصلاة عليه في المنام (فيديو)

مفتي الجمهورية يكشف عن دعاء النبي في صلاته (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:21 م

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

09:30 م

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

09:47 م

تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

11:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن