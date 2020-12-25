أوبو تعلن عن سعر و مواصفات العملاق الجديد Oppo Reno5 Pro

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
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أوبو تعلن عن سعر و مواصفات العملاق الجديد Oppo Reno5 Pro

أعلنت الشركة العالمية “أوبو” عن أيقونتها الجديدة Oppo Reno 5 Pro الذي يعد قفزة في عالم  الهواتف الذكية لتتحدى به الشركة العلامات التجارية الأخرى المنافسة لها في الأسواق، تعد شركة أوبو من أبرز وأفضل العلامات التجارية الحالية في عالم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وتنطلق الشركة بسرعة الصاروخ من أجل مواكبة التغيرات التقنية الحديثة في هذا المجال المتميز.

مواصفات Oppo Reno 5 Pro

يأتي الجهاز بشاشة بقياس 6.55 بوصة.
تأتي الشاشة بدقة 1080 × 2400 بكسل.
يأتي بدعم  تحديث 90 هرتز.
يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 865 SoC.
الهاتف يأتي بنوعين من الذاكرات الوصول العشوائي 8، 12 جيجا بايت.
يأتي الهاتف بسعتين تخزينيتين  128 ، 265  جيجا بايت.
الهاتف يدعم ذاكرة خارجية  من نوع UFS 3.1.
يأتي الهاتف بمستشعر جديد من نوع Sony IMX766 الجديد .


تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية الأساسية منها بدقة 50 ميجا بكسل، بينما الثانوية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل ، مع وجود كاميرا للعزل .
الكاميرا الأمامية  مزدوجة عريضة 16 ميجا بكسل f / 2.2 وكاميرا 2 ميجا بكسل f / 2.4 لوحدات الماكرو.
يأتي الهاتف ببطارية عملاقة بسعة 4500 مللي أمبير.
الهاتف يدعم الشحن السريع Oppo SuperVOOC 2.0.
يدعم الشحن اللاسلكي 65W .

يعمل الجهاز بواجهة نظام Android 11 مع ColorOS 11.
الزجاج الخارجي مدعم بالألومنيوم لمزيد من الحماية للجهاز  لا تتأثر بالصدمات.
الجهاز يحتوى على مكبرات الصوت Dolby Atmos .
مستشعر طيف الألوان.
قارئ بصمات الأصابع.

يتوفر الجهاز بالأسواق بداية من الثاني والعشرون من يناير المقبل 2021.
يأتي الهاتف بسعر 3999 يوان صيني (610 دولارات أمريكية تقريبًا) للفئة المبتدئة.
الإصدار الأكبر يأتي بسعر 4499 يوان صيني (~ 690 دولارًا أمريكيًا).
يأتي الهاتف باللونين الأسود والأزرق.

أوبو تعلن عن سعر و مواصفات العملاق الجديد Oppo Reno5 Pro

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