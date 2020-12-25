خاص - الكشف عن حقيقة أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف مصدر مقرب من الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول، حقيقة مغادرة اللاعب للتدريبات الجماعية للفريق لعدم حصوله على مستحقاته المتاخرة.

 وقال المصدر (رفض ذكر اسمه) " في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : فرجاني ساسي تعرض لكدمة في التدريبات الجماعية اليوم، ترتب عليه عدم استكمال المران.

وأضاف : فرجاني ساسي أخطر مهند عون وكيله، عقب نهاية مران اليوم، برفض مناقشة أي عرض من الثلاثة العروض التي يمتلكها (قطر- السعودية- الامارات) أو الضغط على مسئولي الزمالك بالعروض.

وواصل : الدولي التونسي يتنظر ايداع مستحقاته المالية المتأخرة في حسابه الأسبوع المقبل حسب الاتفاق مع أيمن يونس.

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فرجاني ساسي ساسي الفجر الزمالك

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