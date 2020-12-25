خاص - الكشف عن حقيقة أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

كشف مصدر مقرب من الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول، حقيقة مغادرة اللاعب للتدريبات الجماعية للفريق لعدم حصوله على مستحقاته المتاخرة.





وقال المصدر (رفض ذكر اسمه) " في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي " : فرجاني ساسي تعرض لكدمة في التدريبات الجماعية اليوم، ترتب عليه عدم استكمال المران.





وأضاف : فرجاني ساسي أخطر مهند عون وكيله، عقب نهاية مران اليوم، برفض مناقشة أي عرض من الثلاثة العروض التي يمتلكها (قطر- السعودية- الامارات) أو الضغط على مسئولي الزمالك بالعروض.





وواصل : الدولي التونسي يتنظر ايداع مستحقاته المالية المتأخرة في حسابه الأسبوع المقبل حسب الاتفاق مع أيمن يونس.



