خاص - الكشف عن حقيقة أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:32 م
محمد زكي
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كشف مصدر مقرب من الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول، حقيقة مغادرة اللاعب للتدريبات الجماعية للفريق لعدم حصوله على مستحقاته المتاخرة.
وقال المصدر (رفض ذكر اسمه) " في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : فرجاني ساسي تعرض لكدمة في التدريبات الجماعية اليوم، ترتب عليه عدم استكمال المران.
وأضاف : فرجاني ساسي أخطر مهند عون وكيله، عقب نهاية مران اليوم، برفض مناقشة أي عرض من الثلاثة العروض التي يمتلكها (قطر- السعودية- الامارات) أو الضغط على مسئولي الزمالك بالعروض.
وواصل : الدولي التونسي يتنظر ايداع مستحقاته المالية المتأخرة في حسابه الأسبوع المقبل حسب الاتفاق مع أيمن يونس.
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