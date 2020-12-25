إصابة 6 من أسرة واحدة بإشتباه تسمم غذائي ببني سويف

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أصيبت أسرة مكونة من 6 أفراد "اب وأم و4 من أطفالهم" باشتباه تسمم غذائي، اليوم الجمعة، إثر تناولهم وجبة "فول وطعمية" بمنزلهما بمركز اهناسيا المدينة غرب بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى 6 أفراد من أسرة واحدة وهم الأب ويدعى "أحمد.م.ا"40 سنة، والام "هبه.ع.ق" 35 سنة، و4 من أطفالهم وهم "رؤى" 10 سنوات، "عمر" 8 سنوات، "جنة"6 سنوات، "محمود" سنتين" مصابين بقىء وإسهال لتناولهم وجبة فاسدة.

ووجه الدكتور صلاح عمر مدير عام المستشفى الأطباء بسرعة إسعاف المصابين على الفور حيث تم عمل غسيل معده وأخذ عينات بالاستقبال وتم حجزهم بقسمى الباطنه والأطفال تحت العلاج والملاحظة لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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