هنا شيحة ترقص مع محمود شاهين في عيد ميلادها عقب أنباء ارتباطهم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جمع الفنانة هنا شيحة مع محمود شاهين، وذلك أثناء احتفالها بعيد ميلادها.

وأكد الفيديو ارتباط الثنائي، هنا شيحة ومحمود شاهين، حيث ظهرت وهما يرقصان معا أثناء الغناء بحفل عيد ميلادها.

وكانت قد انتشرت أنباء عن ارتباط الثنائي هنا شيحة ومحمود شاهين وذلك عقب ظهورهم معا في إحدى المناسبات.
يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة كان مشاركتها في بطولة مسلسل "شاهد عيان" والذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الأخير، "شاهد عيان" من بطولة حسن الرداد، هنا شيحة، محمد لطفي، بسمة، وليد فواز، وسيناريو وحوار أحمد مجدي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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