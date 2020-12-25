سحر على عقلة صباع وحجاب بفم كلب.. حملة لتطهير المقابر من الأعمال ببني سويف (صور)

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واصل فريق شبابي من محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، حملته "التطوعية" لتنظيف وتطهير المقابر من الأعمال والأسحار، وأستهدفت الحملة مقابر قرية "المسيد الأبيض" التابعة لمركز إهناسيا، وذلك للأسبوع الثاني، بدعوة من بعض أهالي القرية للفريق بهدف تنظيفها وتطهيرها من أعمال السحر والدجل والشعوذة.



ويتكون الفريق الشبابي من 5 متطوعين، هم: مصطفى سعد واحمد عبد التواب وعمرو الصياد ومصطفى جمال، بالإضافة لشباب القرية، وبدأت مهمتهم عقب صلاة الجمعة، وأستمرت لـ4 ساعات متواصلة، عثروا خلالها على أعمال سحر متنوعة، منها ورق كراسات مدرسية، مدون عليها عبارات بعضها مكتوب برموز وطلاسم غير مفهومة، وبعضها مكتوب باللغة العربية، وعلى قفل حديدي، وأسفل جثة حيوان "كلب".



وقال احمد عبدالتواب، منسق الفريق الشبابي، إنهم يستكملون حملتهم بمقابر قرية المسيد، للأسبوع الثاني، وكانت أغرب وأبرز أعمال السحر ووسائله التي عثروا عليها، عبارة عن: سحر بالمرض والربط والتهيج ووقف الحال، منها ماهو كان داخل فم كلب "ميت" حديثًا وجثته داخل مقبرة مفتوحة، وسحر آخر على "حجاب" عبارة عن قطعة قماش "أثر" بداخلها "عقلة" مقطوعة من صباع آدمي وملفوفة بإحكام بإستخدام لاصق الـ"بلاستر".



وأضاف منسق الفريق: عثرنا أيضًا على سحر مكتوب بطلاسم وعبارات على عملة نقدية ورقية فئة "جنيه واحد" بهدف وقف الحال، وسحر آخر على "قفل حديدي" مغلق بهدف الربط والتهيج، مشيرًا إلى أن هذه الأنواع من الأسحار، تعتبر من السحر السفلي الأسود شديد الخطورة "فكلما تتحلل جثة الكلب أو عقلة الصباع يزداد تأثر المسحور له سواء بالمرض أو وقف الحال".



وقال مصطفى سعد، أحد اعضاء الفريق الشبابي للحملة، إنهم يقبلون على هذا العمل ذلك تطوعًا منهم لتطهير المقابر من جميع أعمال السحر والشعوذة أسوة بالمحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أن فريق المبادرة لا يفتحوا أي مقابر لإستخراج الأسحار منها ولا ينتهكون حرمات الموتى".



وأضاف، أن أهالي القرى، يدعونهم وقبل دخولهم منطقة المقابر يستأذنون القائمين على حراستها، ويرافقهم بعض شباب القرية، ويبحثون بشكل عشوائي داخل المقابر المفتوحة وحديثة الانشاء أو التجديد، التى لا يوجد بها جثث موتى، ويطهرون المنطقة ويتخلصون من أعمال السحر بطريقة علمية شرعية، وذلك تلبيةً طلبات الأهالي لرفع الأذى عنهم.



وأكد "سعد" على استمرار حملتهم لتصل لمقابر قرى ومراكز المحافظة، قائلا: "فوجئنا بشباب قرى مجاورة يطالبون أن ننضم لهم في حملة على مقابر قريتهم، وكذلك اتصل بنا شباب من محافظات أخرى لمساعدتهم في تنفيذ حملات مشابهة".

