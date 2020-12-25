فرجاني ساسي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الزمالك

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، حسم ملف تجديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة.

فرجاني ساسي يشترط صرف مستحقاته المالية لتجديد عقده مع الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن تطور جديد بشأن مفاوضات مسؤولي الزمالك لتجديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الأبيض.

وأوضح المصدر أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، اشترط على مسؤولي القلعة البيضاء الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الأبيض والبالغة مليون يورو، من أجل تمديد عقده مع نادي ميت عقبة.

وأشار المصدر إلى أن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، رفض شكوى النادي الأبيض لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم، للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وأتم المصدر موضحا أن فرجاني ساسي ينتظر عقد جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك، لحسم ملف التجديد لصالح الأبيض، مشيرا إلى أن التونسي رحب بتمديد عقده مع الملكي.

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