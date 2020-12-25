الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم دجلة فى الميركاتو الشتوي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي نادي الزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو فى تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الجاري بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويرغب نادي الزمالك فى التعاقد مع محمد عبدالعاطي لاعب وسط وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الجاري وتدعيم خط الوسط.

وكان الزمالك قريب فى أكثر من مناسبة بالتعاقد مع عبد العاطي ولكن توقفت الصفقة اكثر من مرة ولن تتم ومن بينها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 28 ديسمبر الجاري بعدما تم تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي.

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