كورونا يجتاح العالم وبايدن يتلقى اللقاح.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

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شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 19 ديسمبر، وحتى اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020:







العراق يعلن تفكيك شبكة إرهابية شمال بغداد



فكك جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت الماضي، شبكة إرهابية واعتقل 5 من عناصرها في عملية أمنية شمال بغداد.



وأصدر جهاز الأمن الوطني، بيانًا ذكر فيه أنه شرع في الأيام القليلة الماضية بتنفيذ عملية "رعد الليل" التي اتسمت بالدقة الاحترافية العالية وتمكنت من الإطاحة بشبكة إرهابية قامت بالعديد من الأعمال الإجرامية تمثلت بالتعرض للأجهزة الأمنية وتفجير العبوات الناسفة التي راح ضحيتها العشرات من أبناء الوطن من المدنيين والعسكريين.



وقال جهاز الأمن الوطن العراقي، أن العملية" أسفرت عن تفكيك إحدى مفارز العبوات الناسفة في ديوان الجند، العاملة في قاطع شمال بغداد ضمن ما يسمى ولاية العراق الإرهابية، إذ تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض وفق مذكرات قضائية على خمسة عناصر في قضاء الطارمية تولوا مناصب شرعي المفرزة، وآمر المفرزة، والناقل، ومسؤول الدعم اللوجستي، وجنديان.



ولفت جهاز الأمن العراقي، إلى تم تدوين أقوالهم أصوليًا وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.



وتسعى القوات العراقية العسكرية والأمنية والحشد الشعبي وأجهزتها الاستخبارية إلى تتبع الخلايا الإرهابية النائمة في البلاد لملاحقتها والقضاء عليها من أجل ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد.





انفجار في مستشفى لعلاج مصابي كورونا في تركيا



وقع انفجار، يوم الأحد الماضي، في أحد المستشفيات الخاصة بعلاج مصابي فيروس كورونا في تركيا.



وأفادت قناة "العربية" الإخبارية، أن انفجارا وقع في مستشفى يعالج مصابي كورونا جنوب شرق تركيا، أسفر عن سقوط 10 ضحايا.







وفاة نجل أمير الكويت الراحل



نعى الديوان الأميرى بدولة الكويت، يوم الأحد الماضي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، نجل أمير الكويت الراحل، الذى لحق بأبيه بعد نحو 80 يوما من وفاته.



وجاء فى بيان الديوان الأميرى بالكويت: "ينعى الديوان الأميرى المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 72 عاما، وسيوارى جثمانه الثرى الساعة 9:30 من صباح يوم غد الإثنين".



تقلد الراحل مناصب عدة، منها المستشار الخاص لولى العهد فى عام 1999، ووزير شؤون الديوان الأميرى فى عام 2006، كما تولى حقيبة وزارة الدفاع فى عام 2017.













وفاة ابن شقيق أردوغان متأثرا بكورونا



توفى أحمد أردوغان، ابن شقيق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.



وبحسب موقع "ntv"، توفى أحمد أردوعان الذي ناهز 73 عاما، ويعمل تاجرا في محافظة كوجالي، في المستشفى حيث كان يعالج في المدة الأخيرة من فيروس كورونا بعد أن أثبتت الفحوص إصابته.



وأفاد الموقع، بأن المريض كان في العناية المركزة بالمستشفى وكان متصلا بجهاز التنفس الاصطناعي، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته رغم الجهود الكبيرة التي بذلوها مساء يوم وفاته.



ونعى عدد من المسؤولين المحليين نجل شقيق أردوغان، حيث عرف بأنه ابن شقيق الرئيس رجب طيب أردوغان، وبأنه أحد التجار المهمين في منطقة باشيسكيلي بكوجالي.













بايدن يتلقى لقاح كورونا



تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الإثنين، لقاح كورونا.



وبحسب موقع «روسيا اليوم»، تلقى بايدن جرعته الأولى من لقاح شركة «فايزر» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، خلال بث مباشر في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.



وبعد تلقيه اللقاح، قال بايدن: «نحن ممتنون لإدارة الرئيس دونالد ترامب على اللقاح، وأنا تلقيت اللقاح لأظهر أنه يجب أخذه وحتى أؤكد أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق».



وأضاف بايدن: «أتطلع لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح، نحن لا نزال في بداية الطريق».



ودعا بايدن الأمريكيين إلى الاستماع لنصائح الخبراء وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم السفر إلا في الحالات الضرورية، كما حثهم على تلقي اللقاح حال توفر الفرصة لذلك.













د ول عربية أغلقت منافذها بسبب كورونا



مع اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، قررت عدد من الدول العربية إيقاف جميع رحلات المسافرين من وإلى بريطانيا، وذلك خوفا من انتقال السلالة الجديدة لعدد من البلاد مما يؤدى لتفاقم الوضع الوبائى فى هذه الدول.



والدول هي: السعودية، والإمارات، والأردن، والكويت، وعمان، وتونس، والمغرب.



اكتشاف سلالة جديدة أخرى من كورونا في بريطانيا



أعلن مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، اكتشاف بلاده سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا لدى مريضين في بريطانيا، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة لها صلة بجنوب إفريقيا.



وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال وزير الصحة البريطاني، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في داونينج ستريت، يوم الأربعاء، إن الحالتين هما على اتصال بأشخاص قدموا للبلاد من جنوب إفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وتم وضع كل من أولئك الذين لديهم "فيروس كورونا المتحور" الجديد ومن خالطهم في الحجر الصحي.



وقال هانكوك: "هذا الفيروس المتحور الجديد مقلق للغاية لأنه أكثر قابلية للانتقال ويبدو أنه قد تحور أكثر من الفيروس المتحور الذي ظهر قبل أيام في بريطانيا".





المحكمة الابتدائية بتونس تصدر مذكرة إيداع في السجن بحق نبيل القروي



أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي.



وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس، محسن الدالي، بأنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي.



وأفادت "سكاي نيوز عربية" فيما نقلته على لسان مراسلها بأنه تم استدعاء القروي لسماعه حول شبهة تبييض الأموال المتعلقة ببعض شركاته، قبل أن يصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع في السجن.



ويأتي هذا القرار بعد أقل من 24 ساعة على لقاء رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، شدد فيه قيس سعيّد على ضرورة “تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء”.



وتم إيقاف القروي لأول مرة يوم 23 أغسطس 2019، بعد إيداعه مطلب ترشحه للانتخابات للرئاسية.



وكانت محكمة التعقيب قد أذنت يوم 9 أكتوبر 2019 بالإفراج عن القروي بعد قبول الطعن شكلا وأصلا.







إحصائيات كورونا عالميا



وفى المجموع، على مستوى العالم، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، على مستوى العالم، 79 مليونا، و447 ألفا، و410 حالات، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، مليونا، و743 ألفا، و760 حالة وفاة.