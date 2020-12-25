الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

يستهدف الزمالك التعاقد مع المهاجم الزامبي والتر بواليا نجم فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم الحالي والذي تنتظر الفريق خلاله ارتباطات هامة على المستويين القاري والمحلي.





وتواصل مسئولو الزمالك مع المهاجم الزامبي خلال الأيام الماضية لاستطلاع رأيه بخصوص الانتقال إلى القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي، ورحب اللاعب بذلك الأمر ولكن اشترط أن يكون رحيله عبر بوابة النادي الساحلي خاصة وأنه يرتبط مع النادي بعقد ولا يمكن الرحيل بدون موافقة إدارة الجونة.





واشترط مسئولو نادي الجونة الحصول على 40 مليون جنيه للموافقة على رحيل والتر بواليا في الميركاتو الشتوي خاصة وأن اللاعب يقدم مستويات مذهلة رفقة الفريق الساحلي ويحظى باهتمام العديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته وعلى رأسهم النادي الأهلي والذي يضعه بديلًا حال فشل التعاقد مع جاستون سيرينو لاعب ماميلودي صنداونز.





وعرض النادي الزمالك على إدارة الجونة انتقال الثنائي مصطفي فتحي وكريم بامبو إلى النادي الساحلي على سبيل الإعارة بالإضافة لدفع مقابل مالي، للحصول على خدمات والتر بواليا، خاصة وأن الزمالك لا يمكنه دفع المقابل المالي الضخم الذي يطلبه مسئولي الجونة للموافقة على بيع اللاعب.





وينتظر مسئولو الزمالك رد إدارة الجونة على العرض المقدم لضم والتر بواليا، للتحرك بشكل رسمي لحسم الصفقة.





ويرغب الزمالك في التخلص من مصطفى فتحي وكريم بامبو في ظل ابتعاد الثنائي عن حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خلال الفترة الحالية وعدم مشاركتهما في مباريات الفريق الأبيض.



