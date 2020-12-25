عاجل.. إصابة ثنائي مانشستر سيتي بفيروس كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي اليوم الجمعة إصابة إثنين من نجوم الفريق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وقال مانشستر سيتي، في بيان على موقعه الرسمي: "يؤكد النادي إصابة جابرييل جيسوس وكايل ووكر، بالإضافة إلى اثنين من الموظفين بفيروس كورونا".


وأضاف: "سيخضع الرباعي الآن لفترة من العزل الذاتي وفقا للبروتوكول الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز، والبروتوكول الحكومي بشأن الحجر الصحي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

والكر مانشستر سيتي جيسوس الدوري الانجليزي الممتاز

أخبار تهمك

موعد زيادة الأسعار.. كافة التفاصيل عن قرار حصيلة الزيادة في أسعار البنزين

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى محمد يفجر غضب جمهور الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.. صلاح في الصدارة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ يوم

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يكشف سر زيارة فرجاني ساسي لوزير الشباب والرياضة

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

منذ حوالي 6 ساعات

وكيل صلاح يباشر خطة الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

صدمة كبرى لمانشستر سيتي.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

"جوارديولا يضم المصابين".. تعرف على قائمة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

كورونا يُلاحق نجوم الرياضة.. مدرب أرسنال ونجم يوفنتوس ضمن أبرز الرياضيين المُصابين بالفيروس القاتل

إصابة باولو مالديني ونجله دانيال رسميا بفيروس كورونا

جوناثان دي جيسوس يشارك بمران إلتشي بعد تعافيه من كورونا

جابرييل جيسوس لن يرحل عن مانشستر سيتي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

03:30 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

11:06 م

مصطفى محمد يفجر غضب جمهور الزمالك

03:00 م

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن