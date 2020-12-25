عاجل.. إصابة ثنائي مانشستر سيتي بفيروس كورونا
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:01 م
محمد أيمن
Advertisements
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي اليوم الجمعة إصابة إثنين من نجوم الفريق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وقال مانشستر سيتي، في بيان على موقعه الرسمي: "يؤكد النادي إصابة جابرييل جيسوس وكايل ووكر، بالإضافة إلى اثنين من الموظفين بفيروس كورونا".
وأضاف: "سيخضع الرباعي الآن لفترة من العزل الذاتي وفقا للبروتوكول الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز، والبروتوكول الحكومي بشأن الحجر الصحي".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا