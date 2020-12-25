ثنائي الزمالك يواصل التأهيل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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واصل محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الذي تم وضعه بمعرفة الجهاز الطبي على هامش مران الفريق اليوم على ملع عبداللطيف أبورجيلة.


وقام الثنائي ببعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق  في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة سموحة يوم الاثنين القادم.


وكان الزمالك قد حصد أربعة نقاط من مباراتين بالفوز في مباراة والتعادل في أخرى قبل أن يتم تأجيل القمة التي كان مقرراً لها يوم الثامن والعشرين من ديسمبر القادم.

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