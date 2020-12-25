وفاة رئيس الوطنية للانتخابات وقرارات التعليم بشأن كورونا.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

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شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 19 ديسمبر، وحتى اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020:





تطوير 1000 قرية



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، اجتماعا مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.



تناول الاجتماع متابعة المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.



ووجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل جميع الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من مختلف الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل جميع القطاعات بالدولة.



وشهد الاجتماع استعراض تفاصيل المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة 1000 قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي 22 محافظة على مستوى الجمهورية تشمل 50 مركزا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار 3 مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.













السيسي يتابع مستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ورياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين.



جاء ذلك بحضور بحضور سامح شكري وزير الخارجية.



تناول اللقاء مناقشة مستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية.



وأكد الرئيس استمرار مصر في جهودها الدءوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشددا على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذا في الاعتبار المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم أهمية توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة القادمة لإعادة تنشيط الآليات الضالعة في مفاوضات السلام بين الطرفين، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازي مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، تعزيزا للمسار الأساسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود.



من جانبهما، أعرب المسئولان الأردني والفلسطيني عن التقدير لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مع الإشادة بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلا عن الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، إلى جانب جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية.



كما شهد الاجتماع التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين جميع الأطراف إزاء مختلف الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بالعودة إلى مسار المفاوضات الثنائية، وكذا متابعة الخطوات القادمة على صعيد توحيد الصف الفلسطيني.













قرارات مهمة لوزير التعليم بشأن كورونا



أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأحد الماضي، الكتاب الدوري رقم (9)، بِشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020 - 2021.



ونص الكتاب الدوري على: "حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، ولكي يتمكنوا من مواصلة عملية التعلم في الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول باستخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتي والتي منها (قناة مدرستنا 1، وقناة مدرستنا 2، وبنك المعرفة، ومنصة ذاكر، ومنصة إدارة التعليم للمرحلة الثانوية، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وغيرها من الوسائل الرقمية)".



وتضمن الكتاب الدوري قرارات عدة، جاءت كالتالي:



- عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.



- على المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة قناة مدرستنا (1)، وطلاب المرحلة الثانوية لمتابعة قناة مدرستنا (2) وإعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليمية لمتابعة مراجعة المناهج الخاصة بهم، بالإضافة إلى مساعدتهم فى الدخول على المنصات الرقمية الخاصة بهم.



- استمرار الدراسة لمدة ثلاث أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.



- يكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.



- إتاحة دليل المعلم للصفوف من (KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائى) على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل.



جدير بالذكر أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي لا يتم إجراء امتحانات بها وإنما تتم باستخدام نظام التقييم بناء على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج.











السيسي يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح



بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، برقية عزاء الي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الدفاع الكويتي السابق، ونجل أمير الكويت الراحل.



وجاء في البرقية: "أبعث إليكم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم والعائلة الكريمة الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".











إصابة زعيم الأغلبية البرلمانية بفيروس كورونا



أصيب الدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بفيروس كورونا.



وأعلن أحمد قنديل، المستشار الإعلامي للقصبي، يوم الإثنين الماضي، إصابته، مضيفا أنه جرى التأكد عقب شعور الدكتور عبد الهادي القصبي بآلام شديدة على إثرها قام بإجراء مسحة طبية لفيروس كورونا وتأكدت إيجابياتها وقرر أن يخضع للعزل المنزلى وفقا لبروتوكول الصحة للعلاج.









البرلمان يستقبل أعضاءه الجدد



أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب الجدول الزمني لاستقبال الأعضاء الجدد.



وأعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب الجدول الزمني لحفل استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني 2021 - 2026، بنظامي الفردي والقائمة، ليكون على مدار 6 أيام بدءا من يوم الثلاثاء الماضي.



وأكد المستشار محمود فوزي أنه نظرًا للاجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالامانة العامة والإعلاميين، قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم اجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعًا للتزاحم،على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.









شيخ الأزهر يهنئ البابا فرنسيس والمسيحين حول العالم بأعياد الميلاد المجيدة



هنأ فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وجموع المسيحين حول العالم، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، متمنيا أن تعاد هذه المناسبة على العالم أجمع بالأمن والأمان، داعيا المولى -عز وجل- أن يخلص الإنسانية من وباء الكورونا وأن ينعم على الجميع بالصحة والسلامة والاستقرار.



وأكد الأزهر في هذه المناسبة على متانة العلاقات بين المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية حول العالم، واستمرار الجهودالمشتركة المبذولة بين الإمام الطيب والبابا فرنسيس، من أجل تعزيز جسور الحوار والتواصل بين الأديان والثقافات كافة، لترسيخ قيم السلام والعيش المشترك والأخوة الإنسانية.











قرارات جديدة من وزارة التعليم العالي بشأن كورونا



عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، مساء الأربعاء، الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمتحدث باسم الوزارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث قرر المجلس:



- إعادة تشغيل جميع مستشفيات العزل الجامعية ويبلغ عددها 25 مستشفى جامعي بسعة استيعابية 2377 سريرا بالأقسام الداخلية، بالإضافة الى 523 سريرا للرعاية المركزة، و418 جهاز تنفس صناعي، على أن يتم زيادة السعة الاستيعابية وفق الاحتياج.



- التأكيد على توفير أماكن لعزل الأطفال.



- التأكيد على وجود أقسام عزل بسعة استيعابية مناسبة بجميع المستشفيات الجامعية بخلاف المستشفيات الجامعية المخصصة بالكامل للعزل.



- اعتماد البرتوكول العلاجي الذي أعدته اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بالتنسيق مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان.



- التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية لجميع المستشفيات الجامعية بما يوازي استهلاك شهرين مقدما.



- استمرار المستشفيات الجامعية في القيام بدورها في استقبال حالات قوائم الانتظار.



- التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.











السيسى يصدر قرارا جديدا بشأن حصيلة الزيادة في أسعار البنزين



أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، عن إصدار القرار رقم 699 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة1988 بشأن حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة.



ونصت المادة الأولي، من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، علي أن يستبدل بنص المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 النص الآتي: "توزع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1980 المشار إليه بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة67% والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%".









وفاة رئيس الزمالك



أعلن عصام سالم، المتحدث باسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أمس الخميس، وفاة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة برئاسة القلعة البيضاء.



وكان البكري قد أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الفترة القليلة الماضية، وعانى من بعض الأعراض التي أدت إلى تدهور حالته، ونقله إلى المستشفى.



وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت تعيين المستشار أحمد البكري لرئاسة نادي الزمالك بعد صدور قرار بحل المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.









وفاة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات



توفي، اليوم الجمعة، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، في أحد المستشفيات الخاصة أثناء خضوعه للعلاج بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.