حسين زين ناعيًا المستشار لاشين إبراهيم: قامة وقيمة قضائية كبيرة

نعى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ببالغ الحزن والأسى، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي وافته المنية صباح اليوم.





وقال "زين" إن المستشار الراحل قيمه وقامة قضائية كبيرة، وله دور وطني كبير ومشرف في إجراء الانتخابات البرلمانية والتشريعة بنزاهة وشفافية في مرحلة هامة من تاريخ الوطن.





وأضاف في بيان له: "خالص العزاء والمواساة لأسرته ولأسرة القضاء المصري النزيه، الذي فقد أحد رجاله الشرفاء، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".