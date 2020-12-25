



تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة 2021 من وزارة التضامن الاجتماعي (التفاصيل كاملة)





الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي، يتم البحث كثيرا من قبل جميع الشعب المصري عن طريقة التسجيل في معاش تكافل وكرامة، ويريد الجميع معرفة الشروط اللازمة حتى يتم القبول في المعاش المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي للطبقات الفقيرة والمتوسطة، حيث يتم صرف مبلغ مالي شهرياً مقدم من الدولة إلى الأسر التي لا تملك دخل كاف لتلبية احتياجات المعيشة، وخاصة في ظل الظروف الراهنة وغلاء الأسعار.





شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الشروط اللازمة، وذلك لضمان وصول المعاش إلى الأسر المستحقة، حيث يتم صرف هذا المعاش من قبل عدد كبير جداً يصل إلى أكثر من 3 ملايين أسرة مصريه، لذلك يريد كثير من المصريين التقدم الى هذا المعاش، وفيما يلي أهم الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي حتى يتم الحصول على معاش تكافل وكرامة:





- يجب أن لا يكون رب الأسرة موظفا بأي جهة خاصة أو حكومية باكر أكثر من 400 جنيه.

- يجب أن يكون المتقدم لا يحصل على أي معاش أو مساعدة ضمنية أخرى.

- لابد من وجود أطفال في سن المدارس للأسرة المتقدمة دون سن 18 عام.





الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

للتقديم إلى معاش تكافل وكرامة يجب أولاً معرفة الأوراق والمستندات المطلوبة، حتى يتم الحصول المعاش بدون أي تعقيد أو تأخير بسبب تجهيز المستندات، وفيما يلي أهم الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة:





- تقديم صور بطاقات جميع أفراد الأسرة.

- صور ضوئية كم شهادات الميلاد للأطفال.

- تقديم صورة عقد الزواج أو الوفاة أو الطلاق، وذلك على حسب الحالة الاجتماعية.

- إيصال كهرباء حديث.

- ويشترط في حالة الإعاقة يتم تقديم قومسيون طبي رسمي بنسبة الإعاقة



