معاش تكافل وكرامة 2021.. الاستعلام بالرقم القومي من خلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:21 ص
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021
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معاش تكافل وكرامة 2021.. الاستعلام بالرقم القومي من خلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إلى كل مستحقي معاش تكافل وكرامة 2021 | ننشر رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين لصرف المعاش  بالرقم القومي moss.gov، وكذلك الشروط  التي حددتها الوزارة للتسجيل في هذا البرنامج الذي تتيحه وزارة التضامن الاجتماعي الذي يضم الفئات الاجتماعية المحددة بقانون البرنامج وكذلك أسر المجندين أو الذين يشارك في إعالتهم سواء زوجة أو أولاد قاصرين، أو أخوته أو والديه وكذلك يتيح النظام  للمسنين غير القادرين ممن بلغت أعمارهم اسن 65 عاما فما فوق وكذلك ذوي الإعاقة والعاجزين عن العمل لظروف صحية تعرض لها أو حادثة أدت إلى عجزه عن العمل أو غير ذلك .

استعلام معاش تكافل وكرامة
وللاستعلام عن استحقاق وموعد صرف مبالغ الدعم التي يمنحها برنامج تكافل وكرامة وأيضا معرفة أسماء المقبولين بالرقم القومي، يجب  اتباع عدة خطوات .

وتتلخص خطوات الاستعلام فيما يلي:
- الذهاب إلى رابط وزارة القوى العاملة (اضغط هنا).
- ثم تسجيل  الرقم القومي في الخانة المخصصة.
- بعد ذلك يتم  الانتقال إلى صفحة جديدة هي  صفحة البيانات.
- في الصفحة التالية، سوف تظهر البيانات التي الخاصة بالأسماء المستحقة ومواعيد الصرف.

أهم الشروط
ومن جانبها، كانت وزارة التضامن الاجتماعي حددت مجموعة من الشروط الواجب  توافرها في المواطن المتقدم للتسجيل بالبرنامج.

ثم أوضحت الوزارة هذه الشروط ليمكن تحديد من له حق الحصول على معاش تكافل وكرامة.

فيما يلي أهم الشروط :

- الالتزام بتعليم الأطفال  حتى سن 18 بالنسبة للأسر.
- يشترط ان تكون نسبة حضور الأبناء بالمدارس لا تقل عن 80% من الأيام المقرر حضورهم فيها.
- لابد ألا تكون الأسرة مقيدة  في أي من برامج الدعم أو التأمينات والمعاشات.

معاش تكافل وكرامة 2021.. الاستعلام بالرقم القومي من خلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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رابط موقع تكافل وكرامة بالرقم القومي moss.gov.egar.. اعرف خطوات الاستعلام والشكاوى

اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة أغسطس 2020.. https:tk.moss.gov.eg بوابة الاستعلام برنامج تكافل وكرامة

ننشر رابط التسجيل فى تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع moss.gov.eg وزارة التضامن الاجتماعية

ننشر طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي وتقديم الشكاوى إلكترونيا tk.moss.gov.eg (وزارة التضامن الاجتماعي)

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