الغربية.. أول محافظة تنتهي من تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:50 ص
جانب من أعمال التطوير
جانب من أعمال التطوير
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قال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إنه تم الإنتهاء تمامًا من جميع أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود لتصبح أول محافظة تنتهي من أعمال تطوير المسار على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المكان أصبح أكثر جمالًا وتطورًا مقارنة بهيئته قبل أعمال التطوير. 

وأضاف "عطا"، أنه تم تطوير مسار العائلة المقدسة وهو عبارة عن شارع بمدينة سمنود بطول 250م وعرض 11م ويقع في منتصفه دير السيدة العذراء، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 8 ملايين جنيه تنفيذ الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنشيط السياحة الدينية والمعالم الأثرية، ووضعه على الخريطة السياحية ليكون عنصر جذب للسائحين للمحافظة، حيث تشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل الشارع بالكامل وعمل جميع العناصر التي تحقق الرؤية البصرية للمسار ودهان جميع الواجهات، بالإضافة إلى توحيد لافتات وواجهات المحلات وتجميل الميدان الرئيسي، تغيير كامل الأرضيات وواجهة الكنيسة والمسجد الموجودين بالشارع.

وتابع  أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن المسار سيعيد السياحة الدينية بقوه لمحافظة الغربية، ويجلب زيارات لسائحين أجانب لمتابعة نقاط المسار على مستوى الجمهورية.

والجدير بالذكر؛ أنه تم عمل دراسة تحليلية للموقع شملت كافة المتغيرات الموجودة ونقاط الدخول والخروج وأماكن البوابات وتم عمل التصميمات والقيام بزيارات ميدانية مستمرة للتأكيد على سرعة إزالة الإشغالات من محيط الكنيسة للتغلب علي الصعوبات التي واجهت المشروع بالمتابعة المستمرة والتنسيق مع الشركة المنفذة والإسراع في أعمال تطوير المسار وتحويله إلى مزار سياحي مما أدي لأن يكون المشروع هو أول جزء من المسار ينتهي في الجمهورية.
الغربية.. أول محافظة تنتهي من تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)
الغربية.. أول محافظة تنتهي من تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)
الغربية.. أول محافظة تنتهي من تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)
الغربية.. أول محافظة تنتهي من تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)
الغربية.. أول محافظة تنتهي من تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)
الغربية.. أول محافظة تنتهي من تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)
الغربية.. أول محافظة تنتهي من تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)
الغربية.. أول محافظة تنتهي من تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)
الغربية.. أول محافظة تنتهي من تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)
الغربية.. أول محافظة تنتهي من تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)
الغربية.. أول محافظة تنتهي من تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)
الغربية.. أول محافظة تنتهي من تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)
الغربية.. أول محافظة تنتهي من تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)
الغربية.. أول محافظة تنتهي من تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)

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مسار العائلة المقدسة سمنود بوابة الفجر الفجر الغربية

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