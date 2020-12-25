الغربية.. أول محافظة تنتهي من تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)

قال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إنه تم الإنتهاء تمامًا من جميع أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود لتصبح أول محافظة تنتهي من أعمال تطوير المسار على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المكان أصبح أكثر جمالًا وتطورًا مقارنة بهيئته قبل أعمال التطوير.

وأضاف "عطا"، أنه تم تطوير مسار العائلة المقدسة وهو عبارة عن شارع بمدينة سمنود بطول 250م وعرض 11م ويقع في منتصفه دير السيدة العذراء، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 8 ملايين جنيه تنفيذ الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنشيط السياحة الدينية والمعالم الأثرية، ووضعه على الخريطة السياحية ليكون عنصر جذب للسائحين للمحافظة، حيث تشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل الشارع بالكامل وعمل جميع العناصر التي تحقق الرؤية البصرية للمسار ودهان جميع الواجهات، بالإضافة إلى توحيد لافتات وواجهات المحلات وتجميل الميدان الرئيسي، تغيير كامل الأرضيات وواجهة الكنيسة والمسجد الموجودين بالشارع.





وتابع أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن المسار سيعيد السياحة الدينية بقوه لمحافظة الغربية، ويجلب زيارات لسائحين أجانب لمتابعة نقاط المسار على مستوى الجمهورية.



