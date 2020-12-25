لجنة الفيروسات: العودة للحياة الطبيعية بعد التعافي من الكورونا يستغرق وقتا (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، عن تفاصيل مرحلة متلازمة ما بعد التعافي، موضحا أن هذه المرحلة تكون بعد تمام الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا من حيث الأعراض والتحاليل والإشاعات الطبية.

وأضاف "خطاب"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أن المتعافي يظل فترة يشعر بضيق في التنفس، وهذا نتيجة حدوث بعد التليف في الرئة وبعد فترة تعود الرئة لطبيعتها، أو قد يكون بسبب شعور نفسي.

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن فترة التعافي من الإصابة بفيروس كورونا والعودة للحياة الطبيعية بشكل كامل قد يستغرق وقتا خاصة من تم حجزهم بالمستشفى أو وضعوا على أجهزة تنفس صناعي، حيث أنهم يتعرضون لصدمة.

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