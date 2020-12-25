عمرو موسى: الصين قد تكون القوى العظمى بعد 30 سنة

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق فى جامعة الدول العربية، إن الإسلام يعاني من هجوم كبير فى دول أوروبا ولكننا مخطئون بسبب ممارسات الدم التي حدثت فى المنطقة والعالم، موضحا: "الإسلام عليه هجوم كبير فى أوروبا ونحن مخطئون بسبب ممارسات الدم".





وأضاف عمرو موسى، فى حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن هناك ظلم كبير فى التعامل مع الاسلام وأيضا خطأ استراتيجي يحتاج إلى إعادة التفهم إلا أن أحد أسباب هذا الهجوم هو أن الانطباع اقول من الحقيقة والازمة ترتبط بأمور متعلقة بالإرهاب والتطرف.





وتحدث عمرو موسى عن الطبيعة المصرية، قائلا: "مصر دولة لا تستطيع أن تعيش فى عزلة والنظر إلى الداخل فقط أمر مضر للغاية، ولازم ننتبه للانطباعات الخارجية وادوات العالم، ولابد أن نكون جاهزين لمعرفة كيف يتطور العالم والتطور الطبيعي الحادث باستمرار".



