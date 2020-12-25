أستاذ مناعة يكشف الوقت المحدد لإنتاج لقاح جديد لكورونا بعد تحوره (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن المجموعة التي ينتمي إليها فيروس كورونا ليست دائمة التغير والتحور، مشيرًا إلى أن التغير الذي حدث في كورونا خلال الفترة الأخيرة لا يقلق، خاصة أنه تغير بعض الاشياء الثانوية في الفيروس، وليس تغيرًا أساسيًا من الممكن أن يغير في نشاطا لفيروس باستثناء سرعة أنتشار الفيروس. 

وتابع "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن شركة فايز أعلنت بانها تستطيع خلال 6 أسابيع من مجاراة التغير الذي حدث في فيروس كورونا، وهذا يعني أن انتاج لقاحات جديدة للتعامل مع الفيروس بعد تحوره امر لن يأخذ كثيرًا مثل السابق.

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لقاح بوابة الفجر الفجر الاعلامي رامي رضوان

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