أستاذ مناعة يكشف الوقت المحدد لإنتاج لقاح جديد لكورونا بعد تحوره (فيديو)

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن المجموعة التي ينتمي إليها فيروس كورونا ليست دائمة التغير والتحور، مشيرًا إلى أن التغير الذي حدث في كورونا خلال الفترة الأخيرة لا يقلق، خاصة أنه تغير بعض الاشياء الثانوية في الفيروس، وليس تغيرًا أساسيًا من الممكن أن يغير في نشاطا لفيروس باستثناء سرعة أنتشار الفيروس.



