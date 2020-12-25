عمرو موسى: ياسر عرفات قائد استثنائي.. ودور بايدن ما زال غامضًا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:34 ص
عمرو موسى
عمرو موسى
أمنية فوزي
Advertisements
قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات شخصية استثنائية في تاريخ فلسطين، وكان قائدا واعيا، معربا عن عدم قدرته على معرفة خيوط السياسة الأمريكية الجديدة تحت قيادة جو بايدن تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف "موسى"، في حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن هناك غموض يشوب السياسة الأمريكية الآن، قائلا: "لست أدري ما قد يفعله بايدن في السياسة الخارجية، وقد يحدث تغير، وإذا حدث لابد أن ننتهزه والرأي العام العربي أصبح رأي عام خطير".

وأشار  الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إلى أن مصر لعبت دورًا كبيرًا في طرح وإحياء القضية الفلسطينية منذ الأربعينات، مؤكدا أن الزخم الذي اتخذته القضية الفلسطينية خلال العقود الماضية جاء بعد ظهور الزعيم جمال عبدالناصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو موسى حديث القاهرة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

حالة واحدة تقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقته المميزة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 19 ساعة

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

منذ حوالي 12 ساعة

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

زحام شديد بين طلاب كلية صيدلة طنطا.. وقرار عاجل من رئيس الجامعة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 18 ساعة

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. كيف كانت علاقة ياسر عرفات برؤساء مصر؟

في ذكرى وفاته الـ14.. ياسر عرفات الباقي رغم الرحيل

كلمة أبو الغيط فـي الاجتماع الثاني عشر لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات

عمرو موسى: علاقات أمريكا بمصر تعتمد على كونها دولة كبيرة ومستقرة

هل بإمكان إدارة بايدن التدخل في ملف الحريات بمصر؟.. عمرو موسى يجيب (فيديو)

ما مصير ملف سد النهضة بعد فوز بايدن.. عمرو موسى يجيب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

12:28 ص

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

12:32 م

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

12:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن