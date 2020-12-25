عمرو موسى: ياسر عرفات قائد استثنائي.. ودور بايدن ما زال غامضًا

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات شخصية استثنائية في تاريخ فلسطين، وكان قائدا واعيا، معربا عن عدم قدرته على معرفة خيوط السياسة الأمريكية الجديدة تحت قيادة جو بايدن تجاه القضية الفلسطينية.





وأضاف "موسى"، في حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن هناك غموض يشوب السياسة الأمريكية الآن، قائلا: "لست أدري ما قد يفعله بايدن في السياسة الخارجية، وقد يحدث تغير، وإذا حدث لابد أن ننتهزه والرأي العام العربي أصبح رأي عام خطير".



