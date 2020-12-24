خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقته المميزة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخطط مسؤولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بالتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

تطور مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو 

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي تطور مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء مع إدارة صن داونز الجنوب إفريقية بشأن التعاقد مع المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضح المصدر أن مسؤولي النادي الأهلي رفعوا عرضهم لشراء المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، إلى مليون و200 ألف دولار.

وكان مسؤولو صن داونز قد خفضوا مطالبهم لبيع سيرينو من خمسة ملايين دولار إلى 3.5 مليون مقابل التخلي عن الأروجوياني خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

الجدير بالذكر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، كان قد طلب أكثر من مرة من مسؤولي القلعة الحمراء حسم صفقة سيرينو في يناير القادم.

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