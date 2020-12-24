مستشار حراسة الأراضي المقدسة: الصلاة هذا العام ستكون من أجل إزالة الوباء (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الأب إبراهيم فلتس مستشار حراسة الأراضي المقدسة من بيت لحم، أن الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام استثنائي بسبب جائحة فيروس كورونا، قائلا: "نتمنى عودة الحياة لطبيعتها".

وأضاف فلتس، في حديثه لقناة "الغد"، أن هذا العام مليئ بالصعاب التي لم تحدث منذ 100 عام وهو وضع الوباء الكوروني، مشيرا إلى أن الوضع على العالم أجمع وليس فلسطين فقط.

وأشار مستشار حراسة الأراضي المقدسة، إلى أن الاحتفالات كل عام تكون بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وسفراء الدول كذلك ممثل من مصر، مبينا أن احتفالات هذا العام سيقتصر على عدد بسيط ورجال الدين بسبب تفشي وباء كورونا.

وشدد، على عدم فقدان الأمل وتغير الوضع وانتهاء الوباء قريبا، بعد مرور عام صعب بوجود فيروس كورونا لكن لابد من تفاؤل حتى تزول الغمة وعودة الحياة لطبيعتها، موضحا أن الصلاة هذا العام ستكون من أجل أن يزيل الله الغمة والوباء ولعودة للحياة بدون كمامات وتباعد اجتماعي.

وأشار  مستشار حراسة الأراضي المقدس، إلى أن الرسالة التي نوجهها للعالم أنه لابد أن لا نفقد الأمل وأن القادم أفضل من سابقه وانتهاء الوباء.

وتشهد احتفالات أعياد الميلاد هذا العام إجراءات غير مسبوقة في ظل القيود التي تفرضها دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا، في مدينة بيت لحم تبدأ الاحتفالات بعيد الميلاد، وسط إجراءات وقائية مشددة، وفي غياب الزوار والسائحين.

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