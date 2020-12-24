وزارة الري توضح حقيقة إهمال كوبري محمد علي بالقناطر (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت وزارة الموارد المائية والري في ردها على ما أثاره برنامج "خط أحمر" بشأن ترميم كوبري محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية والمهدد بالانهيار، بأنها قامت بتوفير الموارد المالية اللازمة، على أن تقوم وزارة السياحة والآثار بتنفيذ أعمال الترميم والصيانة.

وأضافت وزارة الري في ردها الذي أرسلته لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "الصور التي تم عرضها بالبرنامج هي صور للقناطر القديمة الأثرية محل الترميم، وهي لا تستخدم إطلاقًا في أعمال إدارة وتوزيع المياه منذ أكثر من 80 عامًا نظرًا لتقادم عمرها، ومن المهم عدم الخلط بينها وبين القناطر الجديدة (في الخدمة حاليا)".

كما قام رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية اللواء محمد سالم، بالرد على الواقعة، مؤكدا أنه خاطب اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وشرح له في مذكرة الإهمال الذي يعاني منه كوبري محمد علي الأثري، وطلب منه تشكيل لجنة للإشراف علي الأعمال، وأجابه المحافظ بالموافقة.

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كوبري محمد علي القناطر الري

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