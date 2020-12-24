رسائل تهنئة رأس السنة 2021 Christmas وصفات مبتكرة لتزيين شجرة الكريسماس”بالصور”

لم يتبقى سوى أسبوع واحد ويحتفل العالم بحلول عام ميلادي جديد لذلك ننشر رسائل تهنئة رأس السنة 2021 لنشارككم من خلالها فرحة دخول السنة الجديدة التي تهل علينا وسط أجواء استثنائية غير معتادة يشهدها العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم كله ، إذ تفتقد غالبية الدول الكثير من مظاهر الاحتفال المعتادة مثل إقامة الحفلات الفنية والمهرجانات المنوعة ابتهاجا بالعام الجديد، لذلك يحاول الكثيرون تعويض هذا الغياب والاستعاضة عنه بإرسال كلمات التهنئة للأهل والأحباب وكذلك تزيين شجرة الكريسماس بالأنوار الملونة والبالونات وغير ذلك من أشكال الزينة ، وننشر الآن طرقا مبتكرة لتزيين شجرة الكريسماس هذا العام،بإدخال ألوان جديدة متدرجة.





تزيين شجرة الكريسماس





في البداية نحدثكم عن معنى كلمة Christmas ، فهي تتكون الكلمة من مقطعين: Christ ومعناها: (المخلِّص) وهو لقب للمسيح عليه السلام، و mas وهو مشتق من كلمة فرعونية معناها (ميلاد)





وفيما يخص تزيين الشجرة، يمكنكم استخدام الكلمات والحروف في تزيين شجرة الكريسماس لإعطائها لمسة من الحيوية والجمال المتميز.





وذلك بقص الورق الملون اللامع على شكل حروف أسماء أحبابكم أو أفرا أسرتكم لإدخال السرور عليهم.





كما يمكن استخدم العبارات ورسائل تهنئة رأس السنة 2021 ووضع كلمات مكتوبة على ورق ملون فوق الشجرة.