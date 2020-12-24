معاش تكافل وكرامة 2021.. الاستعلام بالرقم القومي من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
Advertisements
معاش تكافل وكرامة 2021.. الاستعلام بالرقم القومي من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إلى كل مستحقي معاش تكافل وكرامة 2021 ، ننشر رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين لصرف المعاش  بالرقم القومي moss.gov  وكذلك الشروط  التي حددتها الوزارة للتسجيل في هذا البرنامج الذي تتيحه وزارة التضامن الاجتماعي الذي يضم الفئات الاجتماعية المحددة بقانون البرنامج وكذلك  أسر المجندين أو الذين يشارك في إعالتهم سواء زوجة أو أولاد قاصرين، أو أخوته أو والديه وكذلك يتيح النظام  للمسنين غير القادرين ممن بلغت أعمارهم اسن 65 عاما فما فوق وكذلك ذوي الإعاقة والعاجزين عن العمل لظروف صحية تعرض لها أو حادثة أدت إلى عجزه عن العمل أو غير ذلك .

استعلام معاش تكافل وكرامة

وللاستعلام عن استحقاق وموعد صرف مبالغ الدعم التي يمنحها برنامج تكافل وكرامة وأيضا معرفة أسماء المقبولين بالرقم القومي، يجب  اتباع عدة خطوات.

وتتلخص خطوات الاستعلام فيما يلي:

الذهاب إلى  رابط وزارة القوى العاملة من هنا.
ثم تسجيل  الرقم القومي في الخانة المخصصة
بعد ذلك يتم  الانتقال إلى صفحة جديدة هي  صفحة البيانات.
في الصفحة التالية  سوف تظهر البيانات التي الخاصة بالأسماء المستحقة ومواعيد الصرف.
أهم الشروط
ومن جانبها، كانت وزارة التضامن الاجتماعي حددت مجموعة من الشروط الواجب  توافرها في المواطن المتقدم للتسجيل بالبرنامج.

ثم أوضحت الوزارة هذه الشروط ليمكن تحديد من له حق الحصول على معاش تكافل وكرامة.

فيما يلي أهم الشروط :

الالتزام بتعليم الأطفال  حتى سن 18 بالنسبة للأسر.
 يشترط ان تكون نسبة حضور الأبناء بالمدارس لا تقل عن 80% من الأيام المقرر حضورهم فيها.
لابد ألا تكون الأسرة مقيدة  في أي من برامج الدعم أو التأمينات والمعاشات.
أخيرا، نتمنى أن نكون قد قدمنا ما يفيد حضراتكم في ظل ذلك في ظل تزايد البحث حول معاش تكافل وكرامة الذي يضم ما يقرب من 3.6 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

معاش تكافل وكرامة 2021.. الاستعلام بالرقم القومي من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضام تكافل وكرامة 2021 الاستعلام عن الاسماء

أخبار تهمك

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا هاما تجاه نجم الفريق

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 8 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد وفاة رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

منذ ساعة و 7 دقيقة

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم توتنهام

منذ 36 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 7 ساعات

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ 38 دقيقة

باتشيكو يطيح بثنائي الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

(فيزا تكافل وكرامة) رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

رابط موقع تكافل وكرامة بالرقم القومي moss.gov.egar.. اعرف خطوات الاستعلام والشكاوى

اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة أغسطس 2020.. https:tk.moss.gov.eg بوابة الاستعلام برنامج تكافل وكرامة

ننشر رابط التسجيل فى تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع moss.gov.eg وزارة التضامن الاجتماعية

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وتقديم الشكاوى إلكترونيا

ننشر طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي وتقديم الشكاوى إلكترونيا tk.moss.gov.eg (وزارة التضامن الاجتماعي)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 م

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

06:35 م

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

07:01 م

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

07:32 م

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن