الزمالك يرد بقوة على أنباء رحيل نجمه إلى الأهلي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:31 م
اوباما
اوباما
رامي بشاي
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أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن اللجنة تسعى للحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة بالنادي.

وشدد السيد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك على أن المفاوضات مع يوسف إبراهيم "أوباما" تسير بصورة جيدة و هناك تلاقي في وجهات النظر بين الطرفين.

وأضاف :"أوباما أحد كباتن الفريق و ابن من أبناء الزمالك ولا يمكن التفريط فيه خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية بالفريق".

وتابع : "المفاوضات تسير بشكل جيد وفي مراحلها المتقدمة و اللاعب خلال المفاوضات أكد أنه تحت أمر النادي".

واختتم نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم تصريحاته مؤكدا أن هناك أخبار جيدة لجماهير الزمالك في هذا الملف خلال الأيام القادمة.

وكانت تقارير أشارت إلى أن هناك مفاوضات من جانب إدارة الأهلي مع يوسف أوباما نجم الزمالك.

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يوسف اوباما رياضة الزمالك الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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