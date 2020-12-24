مدرب مانشستر يونايتد يتحدث عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:59 م
سولشاير
سولشاير
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كشف جونار أولي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن الحديث عن منافسة فريقه على لقب الدوري الإنجليزي بمثابة ضجيج. 

وكان فوز يونايتد 2-0 على مضيفه إيفرتون في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية أمس الأربعاء الانتصار 14 على التوالي لفريق سولشار خارج ملعبه في المسابقات المحلية والمرة الأخيرة التي فشل فيها في الفوز بعيداً عن دياره في بطولة غير أوروبية كانت أمام توتنهام هوتسبير في يونيو .

وحقق يونايتد ستة انتصارات وتعادل مرة واحدة في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري ليقفز إلى المركز الثالث في الجدول بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر وتتبقى له مباراة.

وأبلغ سولشار الصحافيين قبل أن يحل يونايتد ضيفاً على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني يوم الأحد "هناك ضجيج حول مانشستر يونايتد دائما ولذلك فالأمر بالنسبة لنا يتعلق بتطور الفريق، ونتعامل مع كل مباراة على حدة".

وأضاف "هذا هو عنوان اللعبة، إنها الطريقة الوحيدة للمنافسة على أي شيء في نهاية الموسم. ولذلك هذا ليس شيئاً علينا التحدث عنه".

وتابع "الشيء الوحيد الذي نتحدث عنه ونركز عليه هو التطور كل يوم، وتعلم كيفية التعامل مع مواقف معينة وربما يتم الإشادة بنا حالياً.. وهذا أمر آخر علينا تعلم كيفية التعامل معه".

ويلتقي يونايتد مع ليستر بإستاد كينغ باور حيث انتصر 2-0 ليحسم المركز الثالث في الترتيب في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

وخسر يونايتد مرة واحدة في آخر 22 مباراة بالدوري ضد ليستر ويخلو سجله من الهزائم في آخر 11 مباراة أمام فريق المدرب بريندان رودجرز منذ سقوطه بنتيجة 5-3 في سبتمبر 2014.

وقال المدرب النرويجي "حظينا ببعض الأوقات الجيدة أمام ليستر، وكانت مبارياتنا متكافئة. إنه فريق جيد جداً ويمتلك مدرباً رائعاً.

"استمتعت بمشاهدة ليستر تحت قيادة بريندان رودغرز وكان الذهاب إلى ملعبهم في آخر مباراة بالدوري الموسم الماضي اختبارا صعبا بالنسبة لنا ونجحنا في اجتيازه".

وأضاف "أدخل كل مباراة وأنا أفكر في كيفية الفوز بها، ولا يهم كثيراً الآن إن كانت على ملعبنا أو خارجه".

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