بعد زيادة إصابات كورونا.. التعليم العالي تزف بشرى سارة (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه تم إعادة المستشفيات الجامعية التي كانت مخصصة لعزل مصابي كورونا للعمل بكامل طاقتها من جديد، ويبلغ عددهم 25 مستشفى.





وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن عدد المستشفيات الجامعية يصل إلى 115 مستشفى، وسيتم تخصيص أقسام عزل في باقي المستشفيات الجامعية، موضحا أن المستشفيات الجامعية مازالت تستقبل المرضى المصابين بأمراض أخرى إلى جانب مصابي كورونا.



