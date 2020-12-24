رئيس الوزراء يتابع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.





وخلال الاجتماع، قدم وزير الكهرباء عرضًا حول عدد من مشروعات الربط الكهربائي القائمة، والجاري تنفيذها، فضلًا عن الأخرى الجاري دراستها، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز يجعلها مركزًا محوريًا للربط الكهربائي بين القارات الثلاث.





واستعرض الدكتور محمد شاكر عددًا من المقترحات الخاصة بتنفيذ الربط الكهربائي الثلاثي المصري الأردني العراقي، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على دفع افاق التعاون بين الاشقاء في كل من الأردن والعراق في مختلف المجالات إلى مجالات أرحب، ومن بينها ما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة، لافتًا في هذا الصدد إلى خط الربط الكهربائي المصري الأردني، والذى تم تدشينه منذ 1999، بجهد 400 كيلو فولت، وبقدرة تصل إلى 500 ميجاوات.





وتناول الوزير موقف خط الربط الكهربائي مع السودان، موضحًا أنه تم تشغيل المرحلة الاولى من الخط في ابريل الماضي، وذلك لنقل قدرة تصل لـ 80 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه من المقرر لخط الربط الوصول إلى جهد 500 كيلو فولت لنقل قدرات كهربائية تصل إلى 600 ميجاوات أو أكثر، وذلك عند اتمام المرحلة الثالثة منه.





وحول خط الربط مع الجانب الليبي الذى تم تدشينه منذ عام 1998، أشار الوزير إلى أنه يتم نقل قدرات تصل إلي 100 ميجاوات للجانب الليبي علي جهد 220 ك.ف منوهًا إلى أنه تم زيادة القدرة في يناير 2020 لتصبح 150 ميجاوات وذلك بناء على طلب الجانب الليبي.



