بعد وصفها لـ طارق العريان بلفظ خارج.. هيفاء وهبي تتصدر تريند تويتر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدر اسم الفنانة هيفاء وهبي، تريند رقم واحد على موقع تبادل التويدنات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد تعاطفها مع الفنانة أسالة في ازمتها ضد المخرج طارق العريان، وتصفه بلفظ خارج.



حيث نشرت الفنانة اصالة، صورة لزوجها عبر صفحتها الرسمة بموقع التواصل الاحتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، وكانت الصورة لزوجها مع زوجته الجديدة.



وعلقا اصالة على الصورة قائلة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".



وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".



علقت الفنانة الليبنانية هيفاء وهبي على أزمة الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، وكتبت:" الله يقصف عمره "ووصفته بلفظ خارج" أنتي قوية ما تخليه يهزر شعره منك".

وبهذا الهجوم أكدت أصالة أن سبب الانفصال هو الخيانة وأن طليقها طارق العريان بالفعل على علاقة بتلك الفتاة.

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