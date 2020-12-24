بعد وصفها لـ طارق العريان بلفظ خارج.. هيفاء وهبي تتصدر تريند تويتر









علقت الفنانة الليبنانية هيفاء وهبي على أزمة الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، وكتبت:" الله يقصف عمره "ووصفته بلفظ خارج" أنتي قوية ما تخليه يهزر شعره منك".



وبهذا الهجوم أكدت أصالة أن سبب الانفصال هو الخيانة وأن طليقها طارق العريان بالفعل على علاقة بتلك الفتاة.



وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".