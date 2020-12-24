بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الأهلي والزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يعاني ناديي الأهلي والزمالك العديد من الغيابات بين صفوفهما في الفترة الحالية سواء بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتي ضربت بعض عناصر الفريقين، أو بسبب الإصابات المختلفة التى تعرض لها بعض اللاعبين خلال مشاركتهم في المباريات بالفترة الأخيرة.

ويغيب عن النادي الأهلي في الفترة الحالية الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة والذين يخضعون للعزل الصحي بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق والذي يعاني من الإصابة بالفيروس أيضًا.

كما يفقد الأهلي جهود جونيور أجايي والذي يعاني من إصابة في الوتر الوحشي في الكاحل ويتوقع غيابه شهرين ونصف، وكذلك ناصر ماهر لاعب الفريق والذي خضع لعملية جراحية في "الكتف" مؤخرًا ويتوقع غيابه لمدة شهرين ونصف أو 3 أشهر عن الملاعب لحين التعافي من إصابته.

ويغيب عن الأهلي أيضًا حسين الشحات والذي أجرى جراحة في "ظافر القدم" ويغيب 3 أسابيع، وكذلك مروان محسن والذي يعاني من إصابة في الركبة.

وهناك بعض الغيابات الطويلة داخل صفوف النادي الأهلي أبرزهم محمود متولي والذي يغيب بعد اجرائه عملية جراحية في الرباط الصليبي، ومحمد محمود والذي يبتعد عن الملاعب منذ خضوعه لجراحة في غضروف الركبة، وكريم نيدفيد والذي يغيب عن الملاعب منذ أكثر من 17 شهرًا بعد إجرائه عدة عمليات جراحية مختلفة.

على الجانب الآخر، يغيب عن الزمالك في الفترة الحالية الثنائي طارق حامد ومحمود علاء ثنائي الفريق والذي تأكد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد ويخضعان حاليا للعزل الصحي حتى التعافي من المرض، وأصيب بالفيروس أيضًا أحد أعضاء الجهاز الطبي وآخر بالجهاز الإداري بالفريق الأبيض.

كما يغيب عن الزمالك منذ عدة أشهر اللاعب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق والذي خضع لعملية جراحية في أغسطس الماضي بعد كسر عظمة الترقوة واقترب من العودة للملاعب والمشاركة في مباريات الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

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