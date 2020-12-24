النيجر تعلن مقتل 7 عسكريين و11 إرهابياً في معارك بالقرب من مالي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:54 م
قوات الأمن
قوات الأمن
وكالات
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قتل 7 من جنود من الجيش النيجري، و11 مسلحاً يعتقد أنهم جهاديون، في معارك الإثنين الماضي في منطقة تيلابيري (غرب) بالقرب من مالي، التي تشهد هجمات جهادية متكررة قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية.

 

وأصدر جيش النيجر، بيانًا جاء فيه: "في 21 ديسمبر(كانون الأول) الجاري حوالي الساعة العاشرة، تعرضت دورية للقوات المسلحة النيجيرية لكمين من قبل عناصر إرهابيين مدججين بالسلاح على دراجات نارية ومركبات في قطاع تارون".

 

ويذكر أن تارون منطقة تبعد 57 كيلومتراً شمال شرق والام، كما أوضح البيان الذي تلقت الوكالة نسخة منه.

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