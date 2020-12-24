طلعت يوسف يتحسس خطى الداهية قبل بدايته مع الاسماعيلي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يحلم طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاسماعيلي على تكرار سيناريو الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي.


ويقود طلعت يوسف الاسماعيلي قبل سبعة عشر يوماً فقط من المواجهة النارية ضد الرجاء البيضاوي المغربي في كازابلانكا لحساب لقاءات العودة من نصف نهائي كأس محمد السادس.


تبدو مهمة طلعت متشابهة مع موسيماني، فضيق الوقت صفة مشتركة بين التجربتين، خصوصا أن الجنوب إفريقي تولى قيادة الأهلي قبل حوالي 40 يوما من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، ونجح في الفوز ذهابا وإيابا والتأهل للنهائي والتتويج وهو ما يحلم به يوسف مع الإسماعيلي.

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