لهذا السبب.. كنده علوش مطلوبة على جوجل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدرت الفنانة كندة علوش، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إحتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف.

احتفلت الفنانة كندة علوش بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف ونشرت صور لهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت كندة علي الصور قائلة:" كل سنة وانت حبيبي.. بأحلى الأوقات وبأصعب الأوقات انت حبيبي وأهلي وأماني.. كل سنة وانا محظوظة بوجودك بحياتي وكل سنة وانت بعيوني أحسن رجال بالعالم.. كل سنة وانت ناجح وسعيد ومحقق كل اللي بتتمناه Happy Birthday my love".

وكشفت الفنانة كندة علوش، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "إلا أنا" وحديثه عن قضية "عدم الإنجاب عند السيدات".

وقالت كندة علوش، في حوارها في برنامج "its show time" المذاع على قناة "سي بي سي": "مشروع يتحدث عن قضايا ومشاكل المرأة الاجتماعية، وعندما قرأت الحلقات وجدت تناول قضية عدم الإنجاب لدى السيدات في إطار درامي مشوق وممتع".

وأضافت كندة علوش: "أعرف سيدات كثيرات عانين من مشكلة الإنجاب محاولات الوصول إلى حل عن طريق الحقن المجهري وكل السبل الأخرى".

وتابعت: "تلقيت ردة فعل مرعبة، وعدد كبير تابع المسلسل، وتلقيت استشارات من سيدات في أسئلة طبية بعد تناول قضية عدم الإنجاب في المسلسل".

وأكملت كندة علوش: "لم أتخيل أن يحقق موضوع تناول قضية عدم الإنجاب عند السيدات نجاحا كبيرا بهذا الشكل".

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