الرئيس العراقي: الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية تمثل استهدافًا لسيادة العراق

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:53 م
الرئيس العراقي
الرئيس العراقي
وكالات
Advertisements

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية تمثل استهدافًا لسيادة العراق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أعلن وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، اعتقال أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وفت سابق، تعرضت المنطقة المحيطة بسفارة الولايات المتحدة في بغداد لهجومين قبل قليل، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

 

وأفادت القناة، بأن منظومة دفاع تابعة للسفارة الأميركية في بغداد تسقط صاروخين استهدفا محيطها.

 

وبعد هذا الهجوم بوقت قصير، تعرضت المنطقة المحيطة للسفارة الأمريكية لهجوم صاروخي ثان.

 

 

 

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

العراق الرئيس العراقي البعثات الدبلوماسية اعتقال أحد مطلقي الصواريخ

أخبار تهمك

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك ويطالب برحيله

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من وزارة المالية بشأن مبادرة " مايغلاش عليك"

منذ حوالي 5 ساعات

صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ ساعتين

الأهلي ينعى المستشار أحمد البكري

منذ ساعة و 28 دقيقة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يوم

الأهلي يستقر على تعديل عقد نجم الفريق

منذ 43 دقيقة

تعرف على احتمالية وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ يوم

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. سقوط 3 صواريخ داخل السفارة الأمريكية في بغداد

العثور على صاروخين معدين لاستهداف المنطقة الخضراء في بغداد

عاجل.. استهداف السفارة الأمريكية بالعراق بصاروخي كاتيوشا

هجوم صاروخي على منطقة السفارة الأمريكية ببغداد

ترامب: إيران تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال

الخارجية الأمريكية تهاجم فرنسا بسبب "حزب الله"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

12:50 م

رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي

12:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

11:07 ص

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن