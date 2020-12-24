اليوم .. مصطفى قمر وهشام عباس يُحييان حفل الكريسماس في التجمع الخامس

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يستعد الفنان مصطفى قمر، لإحياء حفل غنائي اليوم الخميس بأحد المولات التجارية بالتجمع الخامس، ويشاركه في الحفل المطرب هشام عباس، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب احتفالا بالكريسماس وأعيد الميلاد.

في جانب آخر يحيى المطرب مصطفى قمر حفلًا جديدًا على مسرح النهر بساقية الصاوي، يوم الخميس الموافق 7 يناير المقبل، فى تمام الساعة السابعة ونص مساء، من المقرر أن يشهد الحفل عددا من المفاجآت لجمهور مصطفى، حيث يقدم من خلاله عددا من أغانى ألبومه الأخير "ضحكت ليا" وأغاني أخرى، وأغنية جديدة من أحدث ألبوماته "لمن يهمه الأمر 2".


يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى قمر، هو ألبوم طرحه مؤخرا بعنوان "لمن يهمه الأمر 2" الذى يضم 7 أغنيات وهى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك".



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هشام عباس مصطفى قمر حفلات راس السنة

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