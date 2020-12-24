وزير التموين يؤكد على أهمية الاحتياطي الاستراتيجي للسلع في ضبط الأسواق

تفقد معالي السيد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه السيد اللواء خالد عبدالله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة مخزن فرع جملة الساحل رقم 3 التابع للشركة في محافظة القاهرة.

وقال المصيلحي، أن المخزن مقام على مساحة 1300 متر مربع و ويخدم نحو 15 بقال تمويني في توفير السلع التموينية والتي يتم طرحها على البطاقات التموينية.

واضاف المصيلحي، أن المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية داخل المخزن يتراوح من 3 الي 4 أشهر، حيث أنه يتم صرف سلع تموينية وسلع حرة للبدالين المربوطين عليه.

كما أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم صرف 93٪ من المقررات التموينية الخاصة بشهر ديسمبر الجاري، حتى امس الاربعاء، وذلك قبل نحو أسبوع من نهاية الشهر الحالي.

وقال المصيلحي أنه يتسلم تقرير يومي بموقف صرف السلع التموينية من شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، بمعدلات صرف السلع التموينية يومياً.

واضاف المصيلحي ، أنه تم تنفيذ اكبر شبكة توزيع على مستوي الجمهورية ، والتي تغطي 30 الف بقال تمويني، وحوالي 6 ألاف جمعيتي ، و1300 فرع من فروع التجزئة لشركات الجملة مربوطين على مخازن جملة .

ولفت المصيلحي، الي أن هناك 3 محاور رئيسية يتم العمل عليها وهي المحور الاول توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، والمخازن الاستراتيجية، والمحور الثاني تطوير منافذ التوزيع، والمحور الثالث ربط المنافذ بشبكة معلومات تكنولوجية .

وأكد المصيلحي، على اهمية توفير الاحتياطي الاستراتيجي في ضبط الاسواق واتاحة السلع فبدون وجود احتياطي استراتيجي قد يحدث نقص في سلعة معينة، وحتي يمكن منع مثل هذا الموضوع يتم العمل على وجود احتياطي استراتيجي لفترات زمنية طويلة .

وأشار إلى أنه خلال الفترات الماضية حتي في ظل وجود ازمة كورونا وصعوبة في الخطوط الملاحية لم تحدث أزمة في توفير السلع كافة وذلك من خلال الإدارة الجيدة.