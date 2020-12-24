عاجل.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن عصام سالم المتحدث الرسمي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك منذ لحظات وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة برئاسة القلعة البيضاء.

وكان البكري قد أصيب بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " خلال الفترة القليلة الماضية وعانى من بعض الأعراض التي أدت إلى تدهور حالته ونقل الراحل إلى المستشفى إلى وافته المنية جاءت اليوم الخميس.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت تعيين المستشار أحمد البكري لرئاسة نادي الزمالك بعد صدور قرار بحل المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

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