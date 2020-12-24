'الرعاية الصحية بالصحفيين' توفر كمامات وكحول ومطهرات بتخفيض كبير

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:46 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، عن توفير كميات من الكمامات الجراحية والكحول ومطهرات الأسطح وواقي الوجه، بتخفيضات غير مسبوقة.

وأكد "عبدالمجيد" توافر بنقابة الصحفيين، كمامات وكحول ومطهرات من مصانع وزارة الإنتاج الحربي، الأعلى جودة وبتخفيضات كبيرة على النحو التالي:

١- علبة كمامات "٥٠ كمامة".. السعر ٥٠ جنيهًا.
٢- لتر كحول بسعر ٦٠ جنيهًا.
٣- عبوة كحول ١٢٥ م بخاخ ١٥ جنيهًا.
٤- عبوة ٤ لتر كحول ٢٠٠ جنيه، بما يعادل ٥٠ جنيهًا للتر.
٥- عبوة ٤ لتر مطهر أسطح ٢٥ جنيهًا.
٦- واقي وجه ٤٠ جنيهًا.

وقال إن ذلك يأتي تعزيزًا ومواصلة لجهود اللجنة في الشق الوقائي، الذي بدأته منذ ظهور جائحة "كورونا"، وفي ظل تنامي الموجة الثانية.

وأعرب عن خالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية للجميع، داعيًا لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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