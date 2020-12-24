تحرك عاجل من إثيوبيا على حدود السودان بعد مقتل 100 شخص

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
قوات إثيوبية
قوات إثيوبية
وكالات
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أفادت وسائل إعلام إثيوبية، اليوم الخميس، بأن قوات الجيش انتشرت في "بني شنقول غومز" بعد مقتل أكثر من 100 شخص في هجوم بالإقليم الواقع غرب البلاد على حدود السودان.

 

وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "مذبحة المدنيين في منطقة بني شنقول غومز مأساوية للغاية.. ولحل الأسباب الجذرية للمشكلة، قررت الحكومة نشر القوة اللازمة".

 

وقد اعتقلت السلطات الإثيوبية، خمسة مسؤولين محليين رفيعي المستوى على صلة بالأمن في المنطقة، وفقًا لوكالة أنباء تابعة للدولة.

 

وكانت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، أعلنت أن مسلحين أطلقوا النار في منطقة بولين في الإقليم الواقع غرب إثيوبيا واضرموا النار في منازل السكان وهم نيام، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

 

وقتل عشرات الأشخاص، في أحدث أعمال عنف دامية بين جماعات عرقية متناحرة في المنطقة.

 

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