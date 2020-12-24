عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أظهر مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي رد فعل غريب وذلك بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها النجم العربي المصري محمد صلاح


وقالت صحيفة " ميرور " البريطانية أن المسؤولين في الريدز غاضبين من محمد صلاح بشأن التصريحات التي أدلى بها لصحيفة ماركا الأسبانية وتحدثوا معهم عقب كريستال بالاس وطالبوه بالتركيز في الملعب وإلتزام الصمت خارجه".


في الوقت الذي وعدت فيه الإدارة صلاح بتجديد تعاقده مع الفريق وزياده راتبه إلى 350 ألف جنية إسترليني بدلاً من 200 ألف جنية إسترليني مع تهديده بخصومات في حالة في تكرار تصريحاته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول جنيه استرلينى

أخبار تهمك

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يومين

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أخطبوط مدريد يتغنى بميسي ويكشف سرا جديدا عنه

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ حوالي 15 ساعة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 22 ساعة

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ يوم

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

نجم توتنهام مطلوب في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحدد موعد مباراته ضد سونيديب في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال

منذ ساعة و 26 دقيقة

صفقة برشلونة الشتوية.. كومان يستهدف منبوذ مورينيو في توتنهام

منذ ساعة

الصحة: لم يتم تطعيم أي مواطن باللقاح الصيني لهذا السبب

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول ويقدم وعدا عقب التجديد

كيف أغضب محمد صلاح مدافع كريستال بالاس؟

أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 1 يناير 2019

أهم أخبار ليفربول اليوم الجمعة 18 يناير 2019

ماتياس دي ليخت يثير أزمة في ليفربول

مفاجأة.. محمد صلاح يمنع ليفربول من عودة كوتينيو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 ص

بمساعدة كهربا.. الأهلي يتحرك لضم مايسترو الزمالك

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

رضا عبد العال يطالب برحيل نجمي الزمالك

08:59 ص

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

11:01 ص

صفقة برشلونة الشتوية.. كومان يستهدف منبوذ مورينيو في توتنهام

10:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن