عاجل.. إدارة ليفربول تهدد محمد صلاح

أظهر مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي رد فعل غريب وذلك بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها النجم العربي المصري محمد صلاح









وقالت صحيفة " ميرور " البريطانية أن المسؤولين في الريدز غاضبين من محمد صلاح بشأن التصريحات التي أدلى بها لصحيفة ماركا الأسبانية وتحدثوا معهم عقب كريستال بالاس وطالبوه بالتركيز في الملعب وإلتزام الصمت خارجه".









في الوقت الذي وعدت فيه الإدارة صلاح بتجديد تعاقده مع الفريق وزياده راتبه إلى 350 ألف جنية إسترليني بدلاً من 200 ألف جنية إسترليني مع تهديده بخصومات في حالة في تكرار تصريحاته.



