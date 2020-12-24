اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا في سنغافورة

اكتشفت السلطات الصحية في سنغافورة، أول حالة إصابة مؤكدة لديها بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

وأكدت السلطات الصحية السنغافورية، فحوص 11 آخرين يخضعون للحجر الصحي بعد إصابتهم بالسلالة الجديدة.

ووأوضحت وزارة الصحة السنغافورية، أنه تم وضع جميع الحالات القادمة من أوروبا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في منشآت مخصصة أو معزولة لدى وصولهم، كما تم عزل المخالطين لهم عن قرب في وقت سابق.

وفي وقت متأخر يوم الأربعاء، قالت وزارة الصحة في سنغافورة: "لا يوجد دليل في الوقت الراهن على أن سلالة "بي117" تنتشر في المجتمع"، في إشارة إلى السلالة التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا ويحتمل أن تكون أشد عدوى.

وذكرت سنغافورة، أن المريضة المصابة بالعدوى الجديدة، جاءت إلى سنغافورة قادمة من بريطانيا في السادس من ديسمبر الجاري، وتم وضعها في الحجر الصحي لدى وصولها وأثبتت الفحوص إصابتها بالفيروس في الثامن من ديسمبر.

وتمكنت وزارة الصحة، من محاصرة الحالة حتى لا يكون هناك انتقال آخر، ولا تزال النتائج المؤكدة معلقة بالنسبة للحالات الـ11 الأخرى.