شبورة صباحا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا:
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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