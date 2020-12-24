مجلس الوزراء عن قرار وزير التعلم برفع الغياب: "أراح الجميع"

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:30 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أشاد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بقرار وزير التربية والتعليم الخاص برفع الغياب، معلقًا: "أراح الجميع دون أن يرتب أي آثار على الأسرة المصرية".

وتابع "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "أولياء الأمور إللي بيقلقوا على ولادهم هيتعلموا في المنازل، وإللي واثقين في إجراءات وزارة التعليم سيذهبوا للمدارس"، مؤكدًا أن القرار سيعطي فرصة لأولياء الأمور أن يقرروا.



أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأحد عدة قرارات هامة بشأن انتهاء الفصل الدراسي الاول لعام 2020، ومنها الحضور والغياب، وطرق تقيم الامتحانات.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات وزير التربية والتعليم بشأن انتهاء الفصل الدراسي الاول لعام 2020:

الامتحانات في موعدها:

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن لا إجراء الامتحانات في موعدها وفق للجدول الزمني، على الرغم من رفع الغياب عن المدارس من الآن وحتى نهاية الترم.

الامتحان بالحضور:

أشار وزير التربية والتعليم إن كل الامتحانات ستكون حضورية داخل المدارس ولن يتم الاعتماد على التقييم بالأبحاث كبديلا عن الامتحانات، مردفا: "وسعنا مدة الامتحانات بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية، والامتحانات هتكون من 10 يناير وحتى 5 فبراير".

استكمال المنهج الدراسي:

أوضح الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم، أن المدراس لن تغلق أبوابها وهناك التزام باستكمال المنهج الدراسى.

موعد الامتحانات:

كشف وزير التربية والتعليم عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول: "أتحنا للادارات التعليمية وضع جداول امتحانات النقل في المدة من 10 يناير حتى 5 فبراير كما يناسبهم لتوزيع السنوات المختلفة على فترة طويلة تفاديا للتجمعات الكبيرة وبالتالي كل إدارة لها جدول مختلف وليس بالضرورة كل طالب يمتحن من 10 يناير 2021".

إجازة نصف العام:

أوضح الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم، أن إجازة نصف العام ستكون من يوم 5 إلى 20 فبراير المقبل.

عدم احتساب الأيام المتبقية ضمن الغياب:

أعلن وزير التربية والتعليم أنه يمكن يمكن للطلاب الاختيار بين الحضور للمدرسة أو الغياب، معلقًا:" لن نحتسب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب".

منصات تعليمية:

لفت الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم، الي أن الوزارة دشنت بعض وسائل المعرفة بالنسبة للطلاب منها بنك المعرفة ومنصة ذاكر، وبث مباشر ومنصة حصص مصر، وعدد من القنوات التعليمية من أجل الطلاب الذين يردون التعلم من المنزل.

عمل تقييم:

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة ستكمل المحتوى الدراسى لهذا العام بميع السنوات وسيتم عمل تقييم وإذا لم نستطيع لن نذهب للعام الجديد بدون تقييم.

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موعد امتحانات الفصل الدراسي رفع الغياب حصص مصر الفجر

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