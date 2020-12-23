نجم الزمالك يُطالب زيادة عقده من أجل التجديد

يُخطط مسؤولي نادي الزمالك سوف لعقد جلسة مع عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل حسم ملف تمديد تعاقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.





ويرحب عبد الله جمعة بالتجديد للزمالك، ووقع على بياض من أجل الاستمرار، إلا أنه طلب تقديره من الناحية المادية، وزيادة سنوية في العقد الجديد.





وكان أمير مرتضى المشرف العام السابق على نادي الزمالك، قد اجتمع باللاعب في وقت سابق وعرض عليه الحصول على 5 ملايين جنيه في الموسم، إلا أن عبد الله جمعة رفض وتمسك بالحصول على 8 ملايين جنيه في الموسم.





وتسعى إدارة الكرة بنادي الزمالك، لإنهاء هذا الملف بشكل رسمي، لحاجة الفريق إلى خدماته وخاصة أنه من العناصر الأساسية في تشكيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول.





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.



