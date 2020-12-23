وزير البترول الأسبق: 670 ألف برميل انتاج مصر من الغاز يوميا

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قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن شركة ايني الإيطالية شريك استراتيجي بالنسبة لمصر، وساهمت في زيادة إنتاج الغاز، وكان لها دور محوري في منتدى شرق المتوسط للغاز.



وأضاف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن هناك شبكة كبيرة توجد في الصحراء الغربية، والبحث فيها مستمر بصورة دائمة، خاصة أن الشركة تعمل على اكتشاف المزيد لتحسين اقتصاديات الإنتاج والتشغيل



وأشار إلى إن ما تقوم به شركة ايني من اكتشاف جديد يساهم في تحسين معدلات الإنتاج الحالية لتعويض النقص التدريجي، ولذلك وجود آبار جديدة يحسن هذا الأداء، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات كبيرة.



وأوضح وزير البترول الأسبق، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ما يقرب من 670 ألف برميل في اليوم.