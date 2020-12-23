مستأنف الدقي تقضي ببراءة مجدي عبد الغني في 6 دعاوى ميراث

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قضت جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، بقبول استئناف مجدي عبدالغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعدم قبول الدعوى الجنائية في 6 جنح جنائية مقيدة تحت أرقام ( 12053 و12054و 12056و 12058و 12102 و12103 ) والمقامة جميعها من ورثة جد مجدي عبد الغني الراحل سيد أحمد حمد.



وصدر الحكم القضائي لكون المدعين بالحق المدني ليس لهم أية صفة أو حق في إقامة تلك الدعاوى كون الأرض الكائنة بمنطقة وراق العرب التي يدعون بأنها ميراث لهم هي ملك خالص وسجل بعقود رسمية مشهرة باسم مجدى عبدالغني.