من خلال "الفجر الفني"..نور اللبنانية تكشف مخاوفها لعام 2021 وتوجه لها رسالة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: مصطفى الديب
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وجهت الفنانة نور اللبنانية رسالة لعام 2020 قبل انتهائه بأيام قليلة والتي اتعبرته عام جيد بسبب نجاحاتها في عالم الفن.

وقالت نور اللبنانية في رسالتها من خلال "الفجر الفني"، 2020"
كان فيكي الحلو وفيكي المر والمر كان بزيادة، أتمنى إن ده ميحصلش في 2021".

وعن مخاوفها في 2021 قالت نور اللبنانية "خايفة تكون مثل 2020".


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